Новак: РФ договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа

Вице-премьер Александр Новак заявил ТАСС, что РФ договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления этой страны.

«С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа», — сказал он.

По словам вице-премьера, после увеличения добычи газа в этой стране станет возможно обсуждение с ней свопов.

В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — сказал вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что Россия проводит переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана об увеличении поставок газа для внутренних рынков этих стран в связи с растущим потреблением в них этого топлива.

Он также отметил, что российские поставки в Китай могут составить 100 млрд куб. м в год, притом, что есть возможность увеличить их через Турцию.

Кроме того, по словам чиновника, РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.