Вице-премьер Новак заявил о готовности России возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС сообщил, что Россия намерена возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа, остановленному ранее по политическим мотивам.

По словам чиновника, европейский рынок остается актуальным, так как сохраняется дефицит газа, а у России есть все возможности для возобновления поставок.

«Например, незадействованным остается трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал он.

Новак добавил, что в настоящее время на полную мощность работает «Турецкий поток», украинский маршрут поставляет в Европу 42 млн кубометров газа в сутки, что является примерно третью от прописанных в контракте объемов по перекачке.

Вице-премьер рассказал, что в настоящее время обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обсудить с кабмином страны механизмы реализации проекта «газового хаба», который предложил президент РФ Владимир Путин.