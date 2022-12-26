Новак рассказал о росте поставок СПГ из России в Евросоюз

Вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью ТАСС, что рынок Евросоюза остается открытым для сжиженного природного газа (СПГ) из России.

«За 11 месяцев 2022 года они (поставки. – «Газета.Ru») выросли до 19,4 млрд кубометров», — сказал он.

Новак добавил, что по итогам года объем поставок СПГ из России в ЕС составит 21 млрд куб. м.

Накануне Новак предположил, что Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2022 году. По его словам, страны Евросоюза уже снизили потребление топлива на 40-50 млрд куб. м за счет падения производства удобрений, металлургии и газохимии.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Европе придется повременить с чрезмерным использованием газа текущей зимой, так как на следующий год могут возникнуть проблемы с накоплением топлива.