Новак: Россия активно обсуждает рост поставок газа через Турцию с потребителями из ЕС

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба, идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями», — сказал Новак.

Он также отметил, что у России есть возможности для возобновления поставок газа через остановленный по политическим причинам трубопровод Ямал — Европа.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров страны механизмы реализации проекта «газового хаба», который предложил президент РФ Владимир Путин.