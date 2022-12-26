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Новак: Россия активно обсуждает рост поставок газа через Турцию с потребителями из ЕС

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба, идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями», — сказал Новак.

Он также отметил, что у России есть возможности для возобновления поставок газа через остановленный по политическим причинам трубопровод Ямал — Европа.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров страны механизмы реализации проекта «газового хаба», который предложил президент РФ Владимир Путин.

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