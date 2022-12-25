Handelsblatt: в Германии с нового года газ подорожает на 112%

Жителей Германии ждет существенное повышение тарифов на газ и электроэнергию в 2023 году, несмотря на принятые меры по ограничению цен на энергоносители. Об этом сообщает местная газета Handelsblatt со ссылкой на исследование онлайн-платформы сравнения цен Verivox.

«112% плюс на газ: стоимость энергии резко растет, несмотря на «ценовые тормоза» (меры правительства ФРГ по ограничению цен на энергоносители. — «Газета.Ru»), — говорится в материале.

По данным исследования, потребителям со средним расходом газа 20 тыс. киловатт-часов в год с января следующего года в годовом исчислении потребуется оплачивать в среднем €2 756 — на €1 457, или 112%, больше, чем осенью прошлого года, когда стартовал рост тарифов на газ и электричество.

Германские потребители электроэнергии в январе должны будут заплатить примерно на 44% больше, чем осенью прошлого года.

Как пишет газета, вмешательство государства поможет сдержать цены на электроэнергию лишь на 5%.

В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.