Шмыгаль ждет от партнеров Украины $1,5 млрд на поддержку энергосистемы страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что союзники и партнеры республики направят порядка $1,5 млрд на поддержку украинской энергосистемы. Он написал об этом в соцсетях.

«Есть заявленная поддержка почти на $1,5 млрд», — указал премьер.

По его словам, на Украину ежедневно поставляют дополнительное оборудование для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры. На данный момент в страну прибыло свыше 200 грузов с энергооборудованием, добавил Шмыгаль.

Он также выразил уверенность, что в качестве поддержки финансового сектора Украины G7 направят в республику до $32 млрд.

Ранее глава минэнерго Украины Герман Галущенко говорил, что энергосистему страны можно восстановить только к лету, если не будет новых обстрелов.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что Европейский союз согласовал выделение Украине €18 млрд в 2023 году.