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На Украине планируют поднять тарифы на воду дважды за год

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На Украине планируют дважды за 2023 год поднять тарифы на холодную воду и услуги водоотведения. Проекты соответствующих постановлений опубликованы на сайте Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает ТАСС.

Согласно документам, первое повышение планируется с 1 января, а второе — с 1 июля.

В списке регионов, в которых тариф будет скорректирован, отсутствуют только Николаевская и Харьковская области, а также подконтрольная украинским властям часть Херсонской области.

Как сообщает агентство РБК-Украина, новые тарифы должны быть одобрены 27 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с водоснабжением в стране остается сложной.

По его словам, самая непростая ситуация сложилась в Киевской, Винницкой, Львовской областях. Украинский лидер подчеркнул, что для восстановления тепло- и водоснабжения потребуется большой объем работ.

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