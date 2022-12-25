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Новак: Европе после ввода эмбарго будет сложно заместить российские нефтепродукты

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва будет ждать окончательных параметров эмбарго Евросоюза, так как не понимает, чем Европа сможет заместить российские нефтепродукты. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Как отметил вице-премьер, Европа была для России основным рынком сбыта нефтепродуктов.

«Посмотрим, какие решения они в итоге примут. Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо», — сказал Новак.

При этом российская сторона не исключает, что некоторые европейские страны могут попросить разрешить им поставлять нефтепродукты из России, подчеркнул он.

В пример он привел ситуацию с нефтью, когда под ограничения не попали трубопроводные поставки, а нефтеперерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что откажутся от российской нефти, затем подали заявку на прокачку на 2023 год.

Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европе должно вступить в силу 5 февраля.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.

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