Аналитики заявили, что цена на нефть не поднимется выше $110 за баррель в 2023 году

Ряд определенных факторов, который влиял на рост нефтяных котировок в 2022 году, будет действовать и в 2023 году, но цена за баррель нефти не поднимется выше $110. Об этом РИАМО заявили опрошенные аналитики.

«С небольшой долей вероятности цены на нефть марки Brent опустятся ниже 75 долларов за баррель, и маловероятно, что поднимутся заметно выше 110 долларов за баррель», — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Аналитики посчитали, что геополитика, экономическая рецессия в развитых странах, спрос на энергоносители в Китае и введение предельных цен на нефть продолжат влиять на котировки в 2023 году. Поэтому, если спрос будет как минимум на текущем уровне, то цены на нефть не будут опускаться.

По словам независимого финансового советника, директора проекта «Рост сбережений» Сергея Кикевича, после ведения ряда ограничений на нефть из России, поставки перешли на китайский и индийский рынок. Несмотря на то, что топливо в эти страны идет с определенной скидкой, России необходимо иметь надежных партнеров.

24 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что при сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться.