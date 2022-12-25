Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики заявили, что цена на нефть не поднимется выше $110 за баррель в 2023 году

close
100%
Hasan Jamali/AP

Ряд определенных факторов, который влиял на рост нефтяных котировок в 2022 году, будет действовать и в 2023 году, но цена за баррель нефти не поднимется выше $110. Об этом РИАМО заявили опрошенные аналитики.

«С небольшой долей вероятности цены на нефть марки Brent опустятся ниже 75 долларов за баррель, и маловероятно, что поднимутся заметно выше 110 долларов за баррель», — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Аналитики посчитали, что геополитика, экономическая рецессия в развитых странах, спрос на энергоносители в Китае и введение предельных цен на нефть продолжат влиять на котировки в 2023 году. Поэтому, если спрос будет как минимум на текущем уровне, то цены на нефть не будут опускаться.

По словам независимого финансового советника, директора проекта «Рост сбережений» Сергея Кикевича, после ведения ряда ограничений на нефть из России, поставки перешли на китайский и индийский рынок. Несмотря на то, что топливо в эти страны идет с определенной скидкой, России необходимо иметь надежных партнеров.

24 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что при сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть