Силуанов: при нефти ниже $70 за баррель Минфин РФ не будет пополнять ФНБ

Если цена на нефть в следующем году будет ниже $70 за баррель, Минфин России не станет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

По его словам, правительство старается меньше зависеть от ценовых или других факторов, которые могут повлиять на пополнение бюджета, в связи с чем на 2023 год была заложена цена $70 за баррель.

«Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларов за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей», — сказал Силуанов, поясняя, что в случае, если цена будет ниже этого уровня, «мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния».

Министр указал, что при низкой стоимости топлива, правительство допускает дополнительные заимствования на рынке, либо задействование ресурсов ФНБ.

«Мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких колебаний либо цен, либо санкций», — подчеркнул Силуанов, продолжая, что «эта политика и будет проводится в ближайшее время».

Также он сказал, что Россия не будет поставлять свою нефть по установленным Западом ценам.