Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов: обязательства бюджета РФ будут выполнены вопреки санкциям

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу Asharq News, что все обязательства бюджета России будут выполнены вопреки любым ценовым ограничениям и ценовым колебаниям на мировых рынках.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет», — сказал он.

На вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет из-за введения потолка на цену на российскую нефть, Силуанов заявил, что «никак не скажутся». Он отметил, что Россия всегда вела ответственную финансовую политику и старалась подстраховаться на случаи ценовых колебаний на сырьевые товары. В частности, он указал на введение бюджетного правила об ограничении использования нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. Ту же политику власти продолжают вести дальше, бюджет РФ принят с учетом бюджетных правил.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, связанный с его смягчением на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Он зафиксировал в Бюджетном кодексе объем таких базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах на уровне 8 трлн рублей с послующей ежегодной индексацией в 4%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть