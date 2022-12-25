Силуанов: обязательства бюджета РФ будут выполнены вопреки санкциям

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу Asharq News, что все обязательства бюджета России будут выполнены вопреки любым ценовым ограничениям и ценовым колебаниям на мировых рынках.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет», — сказал он.

На вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет из-за введения потолка на цену на российскую нефть, Силуанов заявил, что «никак не скажутся». Он отметил, что Россия всегда вела ответственную финансовую политику и старалась подстраховаться на случаи ценовых колебаний на сырьевые товары. В частности, он указал на введение бюджетного правила об ограничении использования нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. Ту же политику власти продолжают вести дальше, бюджет РФ принят с учетом бюджетных правил.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, связанный с его смягчением на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Он зафиксировал в Бюджетном кодексе объем таких базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах на уровне 8 трлн рублей с послующей ежегодной индексацией в 4%.