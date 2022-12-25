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Силуанов считает, что антироссийские санкции выгодны США

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции, вводимые против РФ, достаточно дорого обходятся для Европы и они выгодны только Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Asharq News.

«По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — объяснил российский министр во время интервью.

По его словам, все факторы и обстоятельства привели к тому, что американская сторона начала поставлять более дорогой газ для Европы.

«Америке хорошо, Европе плохо», — подчеркнул Силуанов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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