Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти в октябре достигли минимума с февраля 2022 года

Выручка Саудовской Аравии от продажи нефти в октябре 2022 года достигла 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд), что стало самым наименьшим показателем с февраля. Об этом сообщается на сайте статистического ведомства страны.

В октябре королевство экспортировало нефть на общую сумму в 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд). В сентябре этот показатель составил 100,192 млрд риялов, отметили в ведомстве.

При этом в годовом выражении доходы Саудовской Аравии от продажи нефти в октябре выросли на 17,1%. Доля нефтяных поставок в экспорте выросла до 79,4%, прирост составил 1,9% по сравнению с показателями октября 2021 года.

11 декабря министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что каких-либо ощутимых результатов от введения западными странами потолка цен на нефть из России не наблюдается. По его словам, при рассмотрении ситуации на мировом рынке нефти также стоит учитывать, как Россия реагирует на введенные санкции.

До этого Абдулазиз бен Сальман заявил, что происходящие в мире события показали, что решение альянса ОПЕК сократить добычу на два млн баррелей в сутки оказалось правильным.