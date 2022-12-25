Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Энергооператор на северо-востоке США призвал экономить электричество из-за шторма

close
100%
Freepik.com

Энергетический и сетевой оператор Новой Англии (региона, находящегося на северо-востоке Соединенных Штатов), объявил режим чрезвычайного положения первого уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря ISO New England Мэтью Какли.

Также жителей северо-востока США попросили меньше пользоваться электричеством из-за сильного снежного шторма.

«Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации», — подчеркнул Какли.

По его словам, сейчас спрос на электричество в регионе со стороны населения превышает возможности оператора. Также спотовые цены на электроресурсы повысились до рекордных $1800 за МВт·ч.

Ранее в США тысячи людей остались без электричества из-за игуаны. От действий рептилии пострадали 1430 человек, оставшиеся без света.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть