Энергооператор на северо-востоке США призвал экономить электричество из-за шторма

Энергетический и сетевой оператор Новой Англии (региона, находящегося на северо-востоке Соединенных Штатов), объявил режим чрезвычайного положения первого уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря ISO New England Мэтью Какли.

Также жителей северо-востока США попросили меньше пользоваться электричеством из-за сильного снежного шторма.

«Мы объявили режим энергетической осторожности в регионе и призываем к сократить потребление из-за возможной неожиданной потери генерации», — подчеркнул Какли.

По его словам, сейчас спрос на электричество в регионе со стороны населения превышает возможности оператора. Также спотовые цены на электроресурсы повысились до рекордных $1800 за МВт·ч.

Ранее в США тысячи людей остались без электричества из-за игуаны. От действий рептилии пострадали 1430 человек, оставшиеся без света.