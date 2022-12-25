Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Uniper Маубах усомнился, что продажа концерна покроет затраты на его спасение

Утратив совместный бизнес с Россией, Германия вряд ли сумеет в будущем путем продажи Uniper возвратить деньги налогоплательщиков, вложенные в помощь немецкой энергокомпании. Такое мнение высказал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Такой ответ он дал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung на вопрос, увидят ли налогоплательщики вновь те средства, что были и будут израсходованы на спасение предприятия.

Маубах добавил, что эти деньги не сохранятся в Uniper по причине того, что концерн на эти средства импортирует газ по высоким ценам, чтобы затем снабжать клиентов по более доступной цене, передает ФАН.

Власти ФРГ ранее завершили национализацию Uniper. Правительству в итоге перейдет 99% акций, а концерн получит господдержку свыше 33 млрд евро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть