Глава Uniper Маубах усомнился, что продажа концерна покроет затраты на его спасение

Утратив совместный бизнес с Россией, Германия вряд ли сумеет в будущем путем продажи Uniper возвратить деньги налогоплательщиков, вложенные в помощь немецкой энергокомпании. Такое мнение высказал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Такой ответ он дал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung на вопрос, увидят ли налогоплательщики вновь те средства, что были и будут израсходованы на спасение предприятия.

Маубах добавил, что эти деньги не сохранятся в Uniper по причине того, что концерн на эти средства импортирует газ по высоким ценам, чтобы затем снабжать клиентов по более доступной цене, передает ФАН.

Власти ФРГ ранее завершили национализацию Uniper. Правительству в итоге перейдет 99% акций, а концерн получит господдержку свыше 33 млрд евро.