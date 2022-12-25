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Нацбанк Чехии порекомендовал властям не отказываться от нацвалюты в ближайшее время

Чешский национальный банк и минфин республики рекомендовали властям пока не уходить от использования нацвалюты и не переводить все расчеты на евро, передает ФАН.

Регулятор назвал преждевременной дискуссию о принятии единой европейской валюты. Сперва нужно добиться сокращения инфляционного уровня и выправить структурный дисбаланс бюджетов.

Реализация планов присоединения Чехии к еврозоне остается одной из задач местных властей. Республика вступила в ЕС в 2004 году и обязалась перейти на евро, но сроки перехода определяются на национальном уровне. Согласно прогнозам финансовых институтов, она не станет соответствовать критериям принятия евро, в том числе, и в 2023 году, отметило CTK.

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