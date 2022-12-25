Ливия вновь уступила Нигерии первое место по добыче нефти в Африке

Снижение добычи нефти в ноябре 2022 года привело к тому, что Ливия вновь уступила Нигерии первое место среди африканских стран по данному показателю, передает ФАН.

Об этом сообщило местное издание Al Wasat. Согласно ежемесячному отчету Организации государств — экспортеров нефти (ОПЕК), общий объем производства стран-членов опустился в прошлом месяце до 28,826 млн баррелей в сутки. Это на 8,5% меньше, чем в октябре.

В отчете указано, что добыча нефти в Ливии сократилась на 32 тыс. баррелей. В ноябре она составила 1,133 млн баррелей в день. Напротив, в Нигерии, Анголе и Габоне этот показатель продемонстрировал рост.