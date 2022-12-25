Юрист назвала «нехорошие» кредиты, от которых следует отказаться

Юрист Елена Кудерко рассказала, что прежде чем взять кредит, важно оценить – а сможете ли вы его выплачивать, ведь существуют займы, с которыми вовсе не стоит связываться – это может быть опасно для вашего финансового благополучия. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он отметила, что речь идет о кредитах, которые могут превысить уровень долговой нагрузки. Это те долги, на которые приходится тратить более половины среднемесячного дохода. Они являются опасными.

По словам юриста, даже если сравнительно небольшой кредит перевесит такой критический уровень, лучше от него отказаться.

По словам Кудерко, небольшая сумма с высокими процентами и залогом может быть чревата убытками.

Ранее стало известно, что россияне уменьшили спрос на реструктуризацию кредитов в ноябре почти на 8,5% по сравнению с показателями месяцем ранее, однако он остался на среднем уровне третьего квартала.

По данным Банка России, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Это результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, однако сравним со средним показателем за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже показателя первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).