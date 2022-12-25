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Аналитик Антонов: главная цель ослабления рубля состоит в минимизации бюджетного дефицита

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Depositphotos

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что главная задача ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит: этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в текущий момент на рубль давят сразу несколько факторов – очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке.

Он подчеркнул, что в этой ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита, и власти предупреждали об этом еще летом. Как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета.

По его словам, если оценивать ситуацию с дефицитом приблизительно в 2 трлн. рублей, то чтобы закрыть дыры курсу доллара необходимо подняться еще до 75 рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых уже на следующем заседании совета директоров 10 февраля 2023 года.

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