Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак заявил о невозможности заместить или отрезать РФ от мирового рынка энергоресурсов

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций», — сказал он.

По его словам, Россия поставляет 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, а также является третьей в мире по поставкам угля.

Новак добавил, что сейчас мир изменил свое отношение к зеленой повестке, позиция стала более взвешенной, а сам энергопереход будет более плавным.

Накануне он заявлял, что объемы добычи природного газа на территории России упадут по итогам текущего года на 18-20% — до 671 млрд кубометров. Из них подавляющая часть топлива (470 млрд) пойдет на внутренний рынок.

Ранее Новак говорил об уверенности в востребованности российских энергетических ресурсов на глобальном рынке. Без их поставок будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Он также отметил, что сохранению поставок энергоресурсов из России в 2023 году не помешает развитие солнечной и ветровой генерации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть