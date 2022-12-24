Новак заявил о невозможности заместить или отрезать РФ от мирового рынка энергоресурсов

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций», — сказал он.

По его словам, Россия поставляет 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, а также является третьей в мире по поставкам угля.

Новак добавил, что сейчас мир изменил свое отношение к зеленой повестке, позиция стала более взвешенной, а сам энергопереход будет более плавным.

Накануне он заявлял, что объемы добычи природного газа на территории России упадут по итогам текущего года на 18-20% — до 671 млрд кубометров. Из них подавляющая часть топлива (470 млрд) пойдет на внутренний рынок.

Ранее Новак говорил об уверенности в востребованности российских энергетических ресурсов на глобальном рынке. Без их поставок будет сложно обеспечить мировое экономическое развитие. Он также отметил, что сохранению поставок энергоресурсов из России в 2023 году не помешает развитие солнечной и ветровой генерации.