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В России в 1,5 раза вырос объем инвестиций в игорную отрасль

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Председатель Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов заявил, что объем инвестиций в зоны данной отрасли в России вырос в 2022 году в 1,5 раза. Об этом он сказал в кулуарах игорного саммита, проходящего в Красной Поляне, передает ТАСС.

По словам Анфиногенова, по итогам года объем инвестиций в игорную отрасль вырос с 600 млн руб. в 2021 году до более 1 млрд руб. в 2022 году.

Председатель АИРИС также отметил, что рост произошел, несмотря на санкции и отсутствие западных инвесторов. По его словам, в этой ситуации российский бизнес начинает вкладываться в отрасль активнее, тогда как ранее его средства уходили в иностранные проекты.

Как рассказал Анфиногенов, в 2022 году рост был обусловлен в основном покупкой земельных участков, в частности, в Приморье, а также закупкой нового оборудования и созданием сопутствующей инфраструктуры. Он также добавил, что рост примерно в два раза также ожидается по итогам 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Росфинмониторинге выявили схему, благодаря которой микрофинансовые организации (МФО) обходили запрет на расчеты с онлайн-казино и смогли вывести в теневой оборот более 2 млрд руб.

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