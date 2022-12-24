Премьер Белоруссии заявил о достижении рекордного уровня экспорта в Россию

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что за 10 месяцев экспорт из Белоруссии в РФ достиг рекордного уровня в $18 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, объем экспорта в Россию по итогам года может составить рекордную сумму в $22-23 млрд.

«По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию составил $18 млрд. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. В среднем раньше было $12-13 млрд», — сказал он.

Ранее Головченко заявил, что у Минска и Москвы «не осталось нерешенных вопросов».

По его мнению, для Белоруссии было важной задачей переориентировать свои поставки на рынки «дружественных» стран, в том числе России.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи в Минске подтвердили курс на «укрепление суверенитетов двух стран».