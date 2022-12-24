Аналитики RNC Pharma сообщили о сокращении импорта транквилизаторов в Россию

Поставки импортных рецептурных транквилизаторов в Россию существенно снизились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитической компании RNC Pharma.

По информации экспертов, падение импорта сильнодействующих успокоительных затронуло все зарубежные наименования, кроме официально зарегистрированного в России «Фримиума».

Больше всего уменьшились поставки продукции латвийской компании Grindex. Так, с января по октябрь 2022 года она ввезла в Россию 112,6 тыс. упаковок препарата «Сомнол», что в семь раз меньше, чем за весь 2021 год.

Французская компания Sanofi за тот же период поставила в Россию 121,9 тыс. упаковок «Имована» , что в три раза меньше показателей прошлого года.

Кроме этого, в 2,5 раза снизились поставки анксиолитика «Зломакса» (29 тыс. упаковок за 10 месяцев 2022 года против 71,8 тыс. за весь 2021 год). Также полностью прекратился импорт польских «Лорафена», «Релиума» и «Тазепама».

Ранее РБК сообщало, что в российских аптеках резко увеличился спрос на препарат «Флуимуцил-Антибиотик ИТ».

По данным издания, в сети аптек «A.v.e» рассказали , что лекарства нет в наличии. Фармацевты также не смогли назвать дат появления препарата в продаже, так как у них нет информации о наличии препарата у поставщиков.