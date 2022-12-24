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Премьер Орбан заявил, что рост цен на энергоносители стоил Венгрии €10 млрд

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Bertrand Guay/Pool/AP

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что повышение цен на энергоносители из-за конфликта на Украине и ввода Евросоюзом антироссийских санкций обошлось экономике страны в €10 млрд. Об этом он рассказал в интервью локальной газете Magyar Nemzet.

По словам премьера, в 2021 году Венгрия импортировала энергоносители на сумму €7 млрд, а в 2022 году ей пришлось заплатить за них €17 млрд.

«Разница в €10 млрд — большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики», — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что «рост цен на энергоносители подтолкнул страну к опасной ситуации», и заявил, что «если бы рождественский ангел решил отменить энергетические санкции прямо сейчас, цены на энергоносители упали бы в одно мгновение».

Политик указал, что в следующем году в стране повысится минимальный размер зарплаты и пенсии, сохранится налоговое освобождение для молодых специалистов, будут субсидироваться расходы на ЖКХ и продолжатся меры поддержки малого бизнеса.

Ранее Орбан говорил, что санкции в отношении газа РФ будут иметь катастрофические последствия для Венгрии.

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