Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на нефть при сокращении ее добычи Россией

close
100%
Hasan Jamali/AP

При сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В мире и так наблюдается дефицит, цены держатся довольно высоко, а тут еще произойдет сокращение. Но, конечно, точно никто не сможет сказать, какими будут цены», — отметил Юшков.

По его словам, сейчас многие на рынке боятся возможной рецессии, так как в этом году цены на энергоносители были на высоком уровне. Кроме того, цена энергии вкладывается в стоимость продуктов, которые тоже подорожали. Дорожают кредиты, центральные банки повышают ставки, а экономическая активность уменьшается. Из-за этого спрос на нефть падает, а цена снижается.

Он добавил, что на ситуацию влияет и положение в Китае. Речь идет том, что при смягчении антиковидных ограничений не будет жестких локдаунов, а значит, люди будут свободно перемещаться, что поспособствует оживлению экономики. Такая ситуация положительно повлияет на спрос на нефть, что подтолкнет цены вверх.

23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть