Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на нефть при сокращении ее добычи Россией

При сокращении добычи нефти Россией возникнет ситуация, когда мировые котировки на это топливо станут повышаться. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В мире и так наблюдается дефицит, цены держатся довольно высоко, а тут еще произойдет сокращение. Но, конечно, точно никто не сможет сказать, какими будут цены», — отметил Юшков.

По его словам, сейчас многие на рынке боятся возможной рецессии, так как в этом году цены на энергоносители были на высоком уровне. Кроме того, цена энергии вкладывается в стоимость продуктов, которые тоже подорожали. Дорожают кредиты, центральные банки повышают ставки, а экономическая активность уменьшается. Из-за этого спрос на нефть падает, а цена снижается.

Он добавил, что на ситуацию влияет и положение в Китае. Речь идет том, что при смягчении антиковидных ограничений не будет жестких локдаунов, а значит, люди будут свободно перемещаться, что поспособствует оживлению экономики. Такая ситуация положительно повлияет на спрос на нефть, что подтолкнет цены вверх.

23 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.