Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Туркмения продлит поставки электроэнергии в Афганистан

close
100%
Depositphotos

Туркмения продлит поставки электроэнергии в Афганистан, сообщает издание »Нейтральный Туркменистан».

В частности, государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» разрешено заключить договор о продлении контрактов, заключенных с афганской компанией «Da Afghanistan Breshna Sherkat». Компании также позволено установить объемы и цены поставляемой электроэнергии.

Указ об этом подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На протяжении многих лет Туркмения обеспечивает электроэнергией северные регионы Афганистана по льготным ценам.

Кроме Афганистана, Туркменистан поставляет электроэнергию в Иран, Узбекистан и Киргизию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад способствует деградации положения дел в сфере безопасности Афганистана.

Как указала представитель МИД России, в подобной ситуации для государств, находящихся рядом с Афганистаном, остается выгодной совместная работа, в том числе для обеспечения безопасности в регионе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть