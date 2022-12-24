Туркмения продлит поставки электроэнергии в Афганистан, сообщает издание »Нейтральный Туркменистан».

В частности, государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» разрешено заключить договор о продлении контрактов, заключенных с афганской компанией «Da Afghanistan Breshna Sherkat». Компании также позволено установить объемы и цены поставляемой электроэнергии.

Указ об этом подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. На протяжении многих лет Туркмения обеспечивает электроэнергией северные регионы Афганистана по льготным ценам.

Кроме Афганистана, Туркменистан поставляет электроэнергию в Иран, Узбекистан и Киргизию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад способствует деградации положения дел в сфере безопасности Афганистана.

Как указала представитель МИД России, в подобной ситуации для государств, находящихся рядом с Афганистаном, остается выгодной совместная работа, в том числе для обеспечения безопасности в регионе.