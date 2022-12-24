Глава Соцфонда РФ сообщил о сохранении сроков перечисления пенсий и всех выплат

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат, передает РИА Новости.

По его словам, объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС) предполагает «полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов».

«Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», — сказал Чирков.

Также он указал, что адреса клиентских служб уже можно посмотреть на сайте ПФР, а электронные сервисы доступны каждому в любое время.

Чирков также призвал граждан «не тревожиться».

«Слияние будет абсолютно бесшовным. Оно направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки», — подчеркнул Чирков.

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о формировании единого Фонда пенсионного и социального страхования за счет объединения ПФР и ФСС.

Объединенный Социальный фонд заработает 1 января 2023 года.