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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 13 июня опустились ниже $900 за тысячу кубометров

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Евгений Биятов/РИА Новости

Стоимость газа в Европе на сегодняшних торгах опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Агентство отмечает, что такого снижения не было с 13 июня текущего года. С начала дня цена опустилась более чем на 11%.

Согласно данным торгов, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за 1 тыс. куб. м, или €81,69 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Чуть ранее сообщалось о снижении стоимости газа в Европе до $920 за 1 тыс. куб. м.

22 декабря Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Эта мера должна вступить в силу с 15 февраля 2023 года.

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