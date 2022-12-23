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«Ведомости»: правительство решило увеличить расходы бюджета в 2022 году на 2 трлн рублей

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Pixabay

Правительство России решило увеличить запланированные расходы государственного бюджета в текущем году на 2 трлн рублей — с 29 трлн до 31 трлн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник.

«Запланированные на 2022 г. расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн руб. — с утвержденных ранее 29 трлн до 31 трлн. Аналогичное значение расходов — 31,015 трлн руб. — приведено на портале «Электронный бюджет», — говорится в материале.

При этом один из собеседников уточнил, что речь может идти о переносе части запланированных на 2023 год госрасходов на 2022-й. По его оценке, исполнение расходов федерального бюджета по итогам 12 месяцев текущего года должно составить около 30 трлн рублей.

8 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит около 2% ВВП. В конце года будет проводиться значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года.

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