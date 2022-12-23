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Новак прогнозирует взлет цен на нефтепродукты в Европе после эмбарго на поставки из России

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Sergei Karpukhin/Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ожидает резкого роста цен на нефтепродукты в Европе после того, как вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.

По его словам, РФ в ответ на меры ЕС планирует запретить поставки своей нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия.

Новак отметил, что на фоне введенных санкций российские нефтекомпании переориентируют свои поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу 5 декабря. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европе должно вступить в силу 5 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин обещал принять указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26-27 декабря. По его словам, Россия не получает ущерба в результате ограничения стоимости нефти, продавая топливо «примерно по этим ценам».

По его словам, введение Западом ограничений цен на энергоносители — это «атавизм колониализма». Он подчеркнул, что в США производят и нефть, и газ, но при этом сами все потребляют и «у них мало чего остается» для внешнего рынка.

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