ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час

Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Эта мера начнет действовать 15 февраля 2023 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ответные меры со стороны РФ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть пока не готовы до конца, а ситуация по лимиту на российский газ еще анализируется.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти России ответят на введение предельных цен на импортируемый в Европу газ после изучения юридических документов. В настоящее время соответствующей документации пока нет.

19 декабря Совет ЕС сообщал, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. В документе сказано, что механизм «коррекции» цен на газ может быть задействован с 15 февраля, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35.