В МИД РФ заявили, что только Украина блокирует возобновление поставок российского аммиака, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год», — сказано в сообщении.

Как отметили российские дипломаты, этого объема «достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек».

«Подобные, но далеко не единственные примеры, наглядно иллюстрируют, кто на самом деле не просто не помогает обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но спекулирует на нуждах стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в удобрениях, преследуя неоколониальные или узкокорыстные цели», — указали в министерстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры о мире на Украине в ближайшее время вряд ли возможны.

Генсек также отметил, что из-за этого ООН направляет свои усилия на повышение эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Кроме того, он добавил, что в организации заинтересованы в ускорении обмена пленными.