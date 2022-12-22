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«Газпрому» запретили покупать газ у совместных с OMV и Wintershall предприятий выше установленной цены

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Anton Vaganov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Запрет устанавливается для оплаты поставок газа, газового конденсата и услуг по их добыче на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения «в случае, если размер обязательств рассчитан по цене на горючий природный газ, превышающей предельный размер цены, установленный правительством».

При этом предельная стоимость покупки должна быть установлена в течение 10 дней.

Кроме того, «Газпрому» запрещается исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам, «связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российском Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия».

Ранее Путин заявил, что 26-27 декабря подпишет указ об ответных мерах на согласованный западными странами потолок цен на нефть.

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