Путин: «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-подходе после заседания Госсовета, кто мог взорвать «Северные потоки». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, «Северные потоки» взорвал тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины.

Он также заявил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет. Его «никто не ведет», указал политик.

«Удивительно, но факт», — отметил он.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что все признали теракт на «Северных потоках».

«Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — продолжил Путин.

По его словам, «ясно, что это было сделано при поддержке государств».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что террористические акты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы «теми, кому это выгодно». По его словам, ответственных за взрывы на данных трубопроводах уже «ловили за руку» на подобном.

До этого Путин заявил, что трубы «Северных потоков» были взорваны «англосаксами».