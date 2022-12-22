Индия решила торговать в рупиях со странами Африки и Ближнего Востока

Индия выразила намерение вести торговлю в своей национальной валюте — рупиях — с Саудовской Аравией, Объединенными арабскими эмиратами и некоторыми африканскими государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Business Standard».

«Индия рассматривает возможность перевода взаиморасчетов с этими странами в рупии. Этот шаг позитивно оценен многими внешнеторговыми партнерами данных государств», — сообщили источники газете.

По мнению собеседников газеты, Индия также хочет сделать рупию более приемлемой для использования на мировом рынке.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в апреле российский Центробанк и Резервный банк Индии провели встречу по вопросам вариантов оплаты товаров и услуг в рупиях и рублях. Цель переговоров — создать нормативно-правовую базу, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции несмотря на антироссийские санкции, которые ввели США и Евросоюз на фоне проведения спецоперации России на Украине.

«Газета.Ru» также ранее писала, что банки России и Ирана договорились о взаиморасчетах в рублях и иранских риалах.