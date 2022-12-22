Антиотмывочная платформа Центробанка не позволила вывести в «тень» 28 млрд рублей

Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка (ЦБ) «Знай своего клиента» (ЗСК) с момента пилотного подключения к сервису кредитных организаций не позволили вывести в теневой оборот 28 млрд рублей. Банки стали работать с платформой на тестовой основе в конце марта 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ЦБ.

«Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска», — уточнили в Центробанке.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗСК в полном объеме заработала с 1 июля этого года. В антиотмывочном сервисе доля клиентов с низким уровнем риска составила 98,1%. Значительно меньше на платформе составляет число представителей «желтой» зоны (среднего уровня риска) — на их долю пришлось только 1,1%, еще ниже показатель у так называемых «красных» (с высоким уровнем риска) бизнесменов и организаций — 0,8%, указали в ЦБ.

«При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть», — заключили в пресс-службе регулятора.

19 декабря в пресс-службе Банка России рассказали, что по итогам 11 месяцев 2022 года валютный регулятор заблокировал 2,4 тыс. фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Этот показатель оказался на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.