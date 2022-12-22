Конгрессмен США Маккарти будет настаивать на отчетности за переданные Украине средства

Лидер республиканской фракции в палате представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти заявил, что будет настаивать на отчетности за переданные Украине средства. Об этом сообщает телеканал CNN.

Маккарти отметил, что речь украинского президента Владимира Зеленского перед американскими законодателями не сказалась на его позиции о недопустимости выделения американской стороной неограниченной финансовой помощи Украине, которая, по его мнению, «не имеет твердого обоснования».

«Моя позиция не изменилась. Я поддерживаю Украину, но не поддерживаю политику «незаполненного чека». Хотим убедиться, что несется ответственность за все средства, что мы потратили», — цитирует его телеканал.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме рассказал, что американское агентство по международному развитию (USAID) дополнительно выделит $374 млн на гуманитарную помощь Украине.