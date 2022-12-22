Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен США Маккарти будет настаивать на отчетности за переданные Украине средства

close
100%
Global Look Press

Лидер республиканской фракции в палате представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти заявил, что будет настаивать на отчетности за переданные Украине средства. Об этом сообщает телеканал CNN.

Маккарти отметил, что речь украинского президента Владимира Зеленского перед американскими законодателями не сказалась на его позиции о недопустимости выделения американской стороной неограниченной финансовой помощи Украине, которая, по его мнению, «не имеет твердого обоснования».

«Моя позиция не изменилась. Я поддерживаю Украину, но не поддерживаю политику «незаполненного чека». Хотим убедиться, что несется ответственность за все средства, что мы потратили», — цитирует его телеканал.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме рассказал, что американское агентство по международному развитию (USAID) дополнительно выделит $374 млн на гуманитарную помощь Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть