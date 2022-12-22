Офис генпрокурора Багам: основателя криптовалютной биржи FTX экстрадируют в США

Основатель и экс-гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США. Об этом сообщает издание Nassau Guardian, ссылаясь на офис генерального прокурора Багамских островов.

«Бэнкман-Фрид отправится с Багам в США сегодня вечером», — сказано в заявлении офиса.

13 декабря стало известно, что бывший глава FTX задержан на Багамских островах по запросу Соединенных Штатов. Мужчина был задержан на Багамах на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка.

Позднее газета Financial Times писала, что инвесторы вывели почти $1,5 млрд из крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании из-за коллапса другой криптобиржи — FTX.

Поводом для роста тревожных настроений трейдеров стал арест главы FTX Сэма Банкмана-Фрида, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве в США после банкротства криптовалютной биржи.