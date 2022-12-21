Швейцария расширила санкционный список, добавив 141 физлицо и 49 компаний из России

Швейцария вслед за Евросоюзом дополнила санкционный список из-за ситуации на Украине, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из России, следует из заявления министерства экономики страны.

«Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России», — говорится в заявлении.

В документе поясняется, что Швейцария принимает изменения, которые Евросоюз решил внести в связи с ситуацией на Украине.

Вступление ограничений в силу назначено на 21 декабря, 18.00 (20.00 мск).

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