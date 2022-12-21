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Der Spiegel: объемы «теневого» сектора экономики Германии вырастут до €360,3 млрд по итогам года

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Markus Schreiber/AP

Объемы «теневого» сектора экономики Германии вырастут в текущем году на €22,1 млрд и достигнут к концу декабря €360,31 млрд. Об этом сообщает деловой журнал Der Spiegel со ссылкой на соответствующие расчеты финансиста из Линца Фридриха Шнайдера.

«Высокая инфляция может повлечь за собой заметное увеличение «черной» рабочей силы в Германии. «Теневая» экономика ФРГ вырастет на 22,1 миллиарда евро в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 360,31 миллиарда евро. Это составляет 10,1 процента валового внутреннего продукта страны», — говорится в материале.

Для сравнения, по итогам прошлого года объемы «теневого» сектора экономики ФРГ оценивались в €338,12 млрд, что составляло примерно 9,51% от суммарного ВВП страны. На увеличение данного показателя в текущем году повлияли несколько факторов. Среди ключевых — усиление энергетического кризиса и высокие темпы роста цен в стране.

«Первоначально Шнайдер рассчитывал на спад теневой экономики в начале года в результате хороших экономических показателей. Однако Энергетический кризис и высокие темпы инфляции изменили этот результат», — заключается в заметке.

20 декабря социолог из Германии Ульрих Шнайдер заявил, что ФРГ находится на пути к превращению в «государство нищих». На эту тенденцию повлияло удорожание стоимости жизни в стране из-за энергокризиса. В результате покупательская способность рядовых граждан сократилась, а их финансовое положение стало неопределеннее.

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