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«Роснефть» усовершенствует методы увеличения нефтеотдачи

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты «Тюменского нефтяного научного центра» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») разработали программный модуль «РН-Газовые МУН» для оценки эффективности газовых методов увеличения нефтеотдачи, с помощью которого можно производить экспресс-оценку потенциального эффекта от закачки газа в пласт.

Применение газовых методов актуально как для увеличения нефтеотдачи, так и для интенсификации добычи, сокращения выбросов парниковых газов и утилизации попутного нефтяного газа.

Программный модуль «РН-Газовые МУН» оценивает результаты газового воздействия и определяет эффективность добычи, используя ключевые геолого-физические параметры исследуемого пласта. Программа выполняет экспресс-оценку геологических, технологических и инфраструктурных рисков применения газовых методов, осуществляет предварительный технико-экономический расчет эффективности применения различных технологий закачки попутного нефтяного газа и СО2 с учетом геологических особенностей эксплуатационных объектов.

Потенциальный прирост коэффициента извлечения нефти от внедрения газовых МУН в пересчете на суммарную дополнительную добычу составляет 238 млн тонн, что сопоставимо с открытием нового крупного нефтяного месторождения.

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повысить эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке «Роснефти».

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