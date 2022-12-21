Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий допуск иностранцев к валютным торгам в РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет увеличить число иностранных участников организованных валютных торгов в России. Расширение доступа иностранцев, согласно документу, предусмотрено с 1 января 2023 года, передают РИА Новости. Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов. Цель нововведения – развитие российского валютного рынка и повышение эффективности расчетов в национальных валютах.

Сейчас на Мосбирже проводятся торги казахстанским тенге, белорусским рублем, китайским юанем, турецкой лирой, армянским драмом, южноафриканским рэндом и узбекским сумом. По закону «Об организованных торгах» допуск к таким торгам сейчас есть только у российских резидентов. Законопроект предполагает доступ иностранцев к таким торгам.

Согласно документу, российское правительство получает право утвердить список зарубежных государств, банки и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных валютных торгах в России. Банки и брокеры из дружественных стран могут быть допущены и к торгам производными финансовыми инструментами, что позволит им минимизиовать валютные и проценные риски.

Регулировать процесс таких торгов должен будет российский Центробанк. Он будет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам, при выполнении которых они будут допущены к торгам. Также регулятор сможет вводить ограничения по сделкам зарубежных кредитных организаций и брокеров в рамках торгов.