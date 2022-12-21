«Ъ»: к концу года объем продаж в России поддельных наушников может составить $3–5 млн

К концу декабря объемы поддельных наушников и гарнитур на российском рынке могут составить $3–5 млн, или 200–300 млн рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление одного из производителей.

«К концу года объем продаж в России подделок гарнитур может составить $3–5 млн (200–300 млн рублей) по каждому из ушедших с рынка премиальных брендов. Что касается китайских производителей, они, как правило, используют самые современные материалы и комплектующие, но все еще не могут справиться с мелкими недочетами, которых нет у западных брендов», — заявил собеседник.

Схожее мнение высказал и представитель производителя электроники F+ tech. По его словам, с момента ввода международных санкций объемы поставок наушников известных брендов сильно сократились. В настоящее время россияне могут столкнуться с большими рисками покупке контрафактной продукции.

«Есть риск закупить поддельный товар, так как документы на него крайне сложно отличить от оригинальных, а представителей вендора, которые могли бы пресечь это, больше нет»», — заключил представитель F+ tech.

21 декабря техноблогеры призвали россиян не покупать беспроводные наушники AirPods 3 на Новый год. Эту технику следует приобретать в первые месяцы 2023 года, когда цены на них станут более низкими. В настоящее же время AirPods 3 стоят на российском рынке в среднем 13 тыс. рублей.