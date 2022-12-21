Шмыгаль поручил усилить защиту объектов критической инфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ведомствам принять меры по усилению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина, передает РИА Новости.

«Глава правительства поставил задачу ответственным министерствам и ведомствам принять необходимые меры в вопросе усиления защиты критической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

По информации украинского кабмина, правительство в тесной координации с министерством иностранных дел активно сотрудничает с более чем 30 странами мира по поставке на Украину оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

Согласно заявлению Шмыгаля, правительство страны стремится не только закрывать текущие потребности, но и создать достаточный резерв для оперативного восстановления объектов после повреждений.

Ранее премьер-министр Украины заявлял, что в настоящее время невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения в стране.

По словам Шмыгаля, из-за «существенных» повреждений в сети фиксируется «значительный» дефицит электричества, и в 11 регионах страны действуют аварийные отключения.