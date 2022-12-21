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Путин запустил работу Ковыктинского месторождения 21 декабря

Президент России Владимир Путин 21 декабря по видеоконференцсвязи запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири» от него. Об этом сообщает ТАСС.

«Начинайте работу», — объявил российский лидер.

В церемонии запуска помимо президента принял участие председатель энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер.

Запуск этих объектов позволит развить газоснабжение восточных регионов Российской Федерации, а также поспособствует качественному выполнению обязательств по поставкам российского газа по восточному маршруту на экспорт в Китай. Протяженность участка Ковыкта — Чаянда составляет 804 км, он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии.

25 октября сообщалось, что «Газпром» приступил к финальным испытаниям на Ковыктинском месторождении газа в Иркутской области — самом крупном на востоке России.

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