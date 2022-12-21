Казахстан собрался заместить в Германии российскую нефть

Казахстанская национальная энергетическая компания «Каймунагаз» заявила о том, что в ближайшее время должна состояться пробная поставка ее нефти в немецкий город Шведт. Таким образом, компания собирается заместить в Германии российское топливо. Об этом говорится на сайте компании.

«20 декабря состоялась онлайн-встреча руководства компании с парламентским статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Михаэлем Кельнером. А в Астане — с депутатом бундестага от парламентской группы левой партии Германии Кристианом Герке. Стороны обсудили поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». Немецкая сторона проявила интерес к этому вопросу», — следует из сообщения.

По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество, говорится в сообщении.

НПЗ в городе Шведт, годовая мощность которого составляет свыше 10 млн т сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Евросоюз официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Эмбарго позволяет некоторым странам продолжать закупать российскую нефть. Так, Болгария сможет покупать энергоресурс у РФ до 2024 года, а Хорватия — до конца 2023 года. Также ряд европейский стран продолжат импортировать нефть из РФ по трубопроводам. Это касается тех стран, которые из-за своего географического положения не имеют альтернатив российским энергоресурсам. Уточняется, что эмбарго на морские поставки нефтепродуктов вводится с 5 февраля.