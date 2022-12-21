Госдума повысила до 400 тысяч рублей порог покупки драгоценностей без паспорта

Государственная дума приняла закон об увеличении порога стоимости ювелирных изделий, которые россияне вправе приобретать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тыс. рублей, а банковской картой – до 400 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Сейчас идентификация не нужна при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму не более 40 тыс. рублей, а при расчете банковской картой – 200 тыс. рублей.

При новых условиях у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть попросить показать паспорт, при подозрении, что покупка производится ради легализации преступных доходов.

Соответствующий закон официально вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых назначен иной срок.

Ранее издание Politico сообщало, что Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях для покупки золота из России.