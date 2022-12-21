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Госдума повысила до 400 тысяч рублей порог покупки драгоценностей без паспорта

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Государственная дума приняла закон об увеличении порога стоимости ювелирных изделий, которые россияне вправе приобретать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тыс. рублей, а банковской картой – до 400 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Сейчас идентификация не нужна при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму не более 40 тыс. рублей, а при расчете банковской картой – 200 тыс. рублей.

При новых условиях у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть попросить показать паспорт, при подозрении, что покупка производится ради легализации преступных доходов.

Соответствующий закон официально вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых назначен иной срок.

Ранее издание Politico сообщало, что Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях для покупки золота из России.

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