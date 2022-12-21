Матвиенко заявила, что бойцы СВО будут востребованы в экономике РФ после возвращения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции заявила, что бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, будут востребованы в экономике РФ после возвращения. Ее слова передает ТАСС.

По словам Матвиенко, ни один из участников СВО не будет лишен внимания. Разницы между мобилизованными и добровольцами также не будет.

«Каждый получил ту помощь, которая ему нужна. Касается ли это протезирования, касается ли это лечения, специальной реабилитации — за каждым будет установлен контроль, ни один [участник СВО] не будет оставлен без внимания», — пояснила политик.

Она отметила, что дала соответствующие поручения комитету Совфеда по социальной политике, комитету Совфеда по обороне во взаимодействие с регионами, субъектами через сенаторов.

Ранее Матвиенко говорила, что срок содержания в СИЗО не должен превышать года.