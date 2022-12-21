Президент Индонезии Видодо заявил о запрете на экспорт бокситов из страны с июня 2023 года

В июне 2023 года начнет действовать запрет на экспорт бокситов из Индонезии. Об этом заявил глава государства Джоко Видодо.

«Начиная с июня 2023 года наше правительство вводит запрет на экспорт бокситной руды, чтобы активизировать переработку бокситов в нашей стране,— отметил Видодо.

По его словам, такая мера должна помочь в получении продукта с добавленной стоимостью. А это, в свою очередь, поможет процветанию и прогрессу народа.

Индонезия входит в первую пятерку стран мира по запасам бокситной руды, которая нужна для производства алюминия. В экспорте страна занимает шестое место в мире.

В середине декабря Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с космической промышленностью и авиацией, а также авиадвигатели и детали для самолетов.

До этого Видодо заявил, что страна отменит запрет на экспорт пальмового масла 23 мая. Видодо сказал, что ограничение отменяют из-за нормализации ситуации с пальмовым маслом в стране. Республика ввела запрет на ввоз из страны этого продукта 28 апреля на неопределенный срок. Меру ввели из-за нехватки пальмового масла внутри страны.