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Матвиенко допустила, что назначение главы Счетной палаты пройдет в начале весенней сессии

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Назначение главы Счетной палаты России может состояться в начале весенней сессии, рассказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я полагаю, что назначение состоится в начале весенней сессии», — уточнила спикер Совфеда.

Примерные сроки Матвенко назвала во время пресс-конференции, проводимой в среду, 21 декабря.

Сейчас, как добавила спикер СФ, продолжаются консультации вокруг кадровых изменений.

«У нас действительно идут консультации, очень много предложений различных поступает, но я фамилии не могу озвучить по понятным причинам», — заключила Матвиенко.

Планируется направить три кандидатуры на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину, обратила внимание Матвиенко.

Ранее в Совфеде рекомендовали не ждать назначения главы Счетной палаты в 2022 году.

Также комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о порядке назначения главы Счетной палаты.

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